Первоуральский «Водоканал» наказали за загрязнение реки

11:37 | 27.12.2018

yarnovosti.com

Первоуральский МУП «Водоканал», а также его директор привлечены к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки установлено, что в текущем году при эксплуатации очистных сооружений в поселке Крылосово сточные воды сбрасывались в реку Чусовую с превышением концентрации загрязняющих веществ (азот аммонийный – превышение нормы в семь раз, нитриты – в 2,6 раза, фосфаты – в 5,6 раза).



Сейчас нарушения устранены. «Водоканал» оштрафован на 30 тысяч рублей, его директор – на 3 тысячи рублей.