В Екатеринбурге суд обязал поликлиники выдавать бесплатные бахилы

11:16 | 27.12.2018

obk.kz

В Роспотребнадзор поступили жалобы пациентов на отсутствие бесплатных бахил в медицинских учреждениях Екатеринбурга – поликлинике № 3 МБУ «ЦГКБ № 1» (ул. Ленина, 52) и поликлинике № 1 МБУ «ЦГКБ № 6» (ул. Саперов, 3).



Роспотребнадзор провел административные расследования в медицинских учреждениях, подтвердил наличие нарушений и обратился в суды с требованием признать действия незаконными.



В результате суды обязали обеспечить пациентов бесплатными бахилами.