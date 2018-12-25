Екатеринбург назван лидером по переработке мусора в России

10:55 | 27.12.2018

duma.gov.ru

Екатеринбург занимает в России лидирующие позиции по переработке мусора, сообщил в интервью «Российской газете» министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.



«Екатеринбург занимает первое место в России по сбору вторсырья и вторичной переработке. И это удивительно, потому что туда вторичный пластик привозят даже из очень отдаленных территорий - только для того, чтобы переработать в гранулы, а из гранул изготовить то или иное сырье. Екатеринбург - это одна из лучших практик, там территория мастеров, демидовские корни», - сказал министр.



В Свердловской области работают более 40 предприятий, перерабатывающих пластик, макулатуру, текстиль, полиэтилен, стеклобой, лом цветных металлов и отходы резинового производства. После «мусорной реформы» планируется открытие новых заводов по переработке вторсырья.