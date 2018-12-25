Екатеринбуржец, обманувший поставщиков продуктов питания на 11 млн рублей, предстанет перед судом

09:59 | 27.12.2018

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело по обвинению местного жителя 1985 года рождения в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в 2017-2018 годах мужчина получал товар от компаний – поставщиков продуктов питания, но свои обязательства не выполнял, поставки не оплачивал, а перепродавал продукцию по более низкой цене третьим лицам. Ущерб для пяти компаний-поставщиков составил более 11 млн рублей.



«В ходе заключения соглашений дистанционным путем, с целью создания видимости осуществления деятельности от лица крупной организации, обвиняемый часто представлялся сотрудниками с вымышленными им данными, мог изменять свой голос, в том числе вел переговоры от имени женщин-сотрудниц», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.