В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии

21:03 | 26.12.2018

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В Екатеринбурге на перекрёстке Малышева – Розы Люксембург произошла авария, одним из участников ДТП был автомобиль Росгвардии.



Как сообщают очевидцы, в результате столкновения легковушек Peugeot и ВАЗ-2114, принадлежащего автопарку вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, были повреждены кузова обоих автомобилей.



Отмечается, что авария усложнила проезд другим автомобилям. Пострадавших в ДТП нет.