Уральца признали виновным в хищении 47 млн рублей у банков

17:58 | 26.12.2018

m.news.yandex.kz

56-летнего жителя Екатеринбурга Евгения Кравцова приговорили к шести годам колонии за мошенничество в банковской сфере. Вместе с сообщником мужчина обманом похитил у кредитных организаций порядка 47 млн рублей.



Как рассказал официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых, в период с марта 2012 по ноябрь 2013 года злоумышленники совершили преступления в отношении 17 банковских организаций на территории Екатеринбурга. Кравцов убеждал малообеспеченных граждан, проживающих в Свердловской области, оформлять кредиты в банках. Далее заемщики за вознаграждение передавали деньги мошеннику.



«Договоры денежного займа заключались с использованием фиктивных документов с заведомо ложными сведениями о месте работы и размере заработной платы заемщика. Похищенные денежные средства злоумышленники тратили на личные нужды, а проще говоря, шиковали, что называется, направо и налево, пока сыщики не нагрянули», - отметил полковник Горелых.



Сейчас потерпевшим возмещен ущерб на сумму 25 млн рублей. Второй предполагаемый преступник сначала скрылся от следствия, но затем самостоятельно явился в полицию. Он предстанет перед судом в 2019 году.



По словам Валерия Горелых, выявили преступления сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия и коррупции ГУ МВД России по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу. Производство осуществляла опытный следователь отдела по расследованию организованной преступной деятельности коррупционной направленности СЧ ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области капитан юстиции Любовь Лиханова.