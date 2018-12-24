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17:33 | 26.12.2018

Фото: Ринат Шайдуллин/Facebook

В Екатеринбурге у незрячего мужчины снова потребовали оплатить проезд собаки-поводыря

В Екатеринбурге повторилась скандальная история с незрячим пассажиром автобуса Ринатом Шайдуллиным, у которого потребовали плату за проезд собаки-поводыря в автобусе № 27. Инцидент произошел 20 декабря.

Сегодня пресс-служба администрации города сообщила, что перевозчика – ООО «ПАТП «Город» – оштрафовали на 10 тысяч рублей. Директор организации извинился перед пассажиром и пригласил его на собрание, где для сотрудников проведут инструктаж.

Как сообщает ЕТВ, когда екатеринбуржец возвращался с этого мероприятия на маршрутке № 083, кондуктор снова потребовал у него оплатить проезд животного.

© «Вечерние Ведомости»

 


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