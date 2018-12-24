В ЦПКиО появится памятник пельменю

А такой памятник установлен в Челябинской области, источник фото: obzor74.ru

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге скоро появится памятник уральскому пельменю, фотографии в своем Facebook опубликовал директор парка Роман Шадрин.«Памятник уральскому пельменю! А рядом те, кто его лепил!», - говорится в посте.Ранее сообщалось, что худсовет ЦПКиО одобрил установку памятника пельменю по примеру Челябинской области: в январе 2018 года в южноуральском городе Миасс открыли подобный памятник, но там он расположен рядом с домом купца Смирнова, который является также Музеем пельменя. Что касается Екатеринбурга, то памятник планируют установить на Ретро-аллее ЦПКиО.