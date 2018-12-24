На Урале перед судом предстанут мошенники, лишившие жилья 12 человек

16:07 | 26.12.2018

gala-house.ru

В Нижнем Тагиле завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары и их приятеля, которые мошенническим способом завладели недвижимостью 12 граждан. Ущерб превысил 16 млн рублей.



По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мошенники действовали в период с 2012 по 2017 год. Они предоставляли гражданам, попавшим в трудное финансовое положение, займы под залог недвижимости, при этом фактически составляя договоры купли-продажи жилых помещений.



«Сделка официально регистрировалась, оформлялась расписка на получение всей суммы, которую владельцы квартиры подписывали, будучи уверенными, что это лишь формальность для регистрационных действий. При этом на руки получали только сумму займа. По факту право собственности на квартиру похищалось. Как только оформлялась сделка, обвиняемые подыскивали потенциальных покупателей на похищенное жилье», - рассказал полковник Горелых.



Злоумышленники распределили роли: 38-летний мужчина размещал объявления о предоставлении займов и встречался с заемщиками, имущество переписывалось на его 36-летнюю супругу и 35-летнего друга.



Преступления выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Нижнего Тагила. Сейчас уголовное дело направлено в суд, на имущество обвиняемых наложен арест.