За три недели свердловчане сбили восемь лосей и косуль

15:58 | 26.12.2018

Фото: http://superomsk.ru

На автодорогах Свердловской области продолжаются ДТП с участием диких животных. Только за период с 1 по 18 декабря произошло 8 столкновений, в результате которых копытные животные погибли.



Так, например, 2 декабря на 90 км автодороги Камышлов – Ирбит – Туринск — Тавда водитель «Mazda-3» совершен наезд на самку лося. Животное погибло на месте происшествия. Автотранспортному средству был нанесен материальный ущерб. На следующий день, 3 декабря, аналогичный инцидент произошел на дороге Первоуральск — Шаля, где водитель «Renault Duster» совершил наезд на лося. 5 декабря на 10 км автодороги, ведущей к селу Кочневское Камышловского района водитель «УАЗика» также совершил наезд на лося.