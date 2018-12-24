На базе УрФУ хотят создать научно-образовательный центр

Сегодня, 26 декабря, состоялось заседание наблюдательного совета Уральского федерального университета, в состав которого входит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.По словам председателя совета директоров «Трубной металлургической компании» и «Группы Синара» Дмитрия Пумпянского, который является председателем наблюдательного совета УрФУ, одна из главных задач вуза на предстоящий год – создание научно-образовательного центра. Предполагается, что он будет работать по следующим направлениям: новые производственные технологии, новые материалы, энергетика, нейротехнологии.Кроме того, по мнению членов наблюдательного совета, университет может подключиться к реализации проектов «Умный регион» и «Умный город».«Проект ЭКСПО-парка мы будем реализовывать в любом случае, все соответствующие поручения мною даны. Это и программа «Умный регион», и «Умный город», и реализация всех самых передовых технологий в строительстве нового района Екатеринбурга. Я думаю, непременным участником этого проекта должен стать Уральский федеральный университет», – отметил Евгений Куйвашев.