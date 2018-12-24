Из девятиэтажки на улице Индустрии эвакуировали 19 человек

14:53 | 26.12.2018

Павел Спиридонов/Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте

Сегодня днем произошел пожар в одной из квартир 9-этажного дома на улице Индустрии. Сигнал поступил в пожарно-спасательную часть в 11:51.



Площадь пожара составила 20 кв. м, повреждено домашнее имущество в квартире на седьмом этаже. Из здания эвакуировали 19 человек.



«В тушении были задействованы три единицы техники, девять человек личного состава. Пожар потушен в течение 20 минут», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.