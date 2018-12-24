Опубликована карта парковок для гостей екатеринбургского ледового городка

13:47 | 26.12.2018

Администрация Екатеринбурга опубликовала карту парковок вблизи площади 1905 года, где посетители ледового городка смогут оставить свои автомобили.



Так, бесплатные парковки расположены на улицах 8 Марта, Антона Валека, Вайнера, Февральской Революции, Урицкого, Володарского и в переулке Химиков.



Напомним, что главный ледовый городок уральской столицы откроется в эту пятницу, 28 декабря.