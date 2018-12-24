Региональные операторы заявили о 100-процентной готовности к «мусорной реформе» в Свердловской области

13:29 | 26.12.2018

nbpo.ru

Свердловская область на 100 % готова к «мусорной реформе», сообщили в ходе пресс-конференции представители региональных операторов, передает «Интерфакс-Урал».



«Готовность к запуску новой системы обращения с отходами – 100-процентная, то есть заключены договоры с операторами по размещению, с транспортными компаниями, которые будут вывозить мусор», – заявил директор регионального оператора по Западной зоне «ТБО «Экосервис» Радик Хисамутдинов.



Отметим, что при переходе на новую систему обращения с отходами плата с населения повысится. Как отмечает ИА «Новый День», на пресс-конференции региональные операторы не смогли объяснить, за что собираются брать больше денег с населения.



Напомним, что с нового года в России вводится новая система обращения с ТКО («мусорная реформа»), в соответствии с которой плата за вывоз мусора будет взиматься не с квадратного метра жилья, а исходя из нормативов потребления. Заниматься сбором, транспортировкой и утилизацией отходов должен региональный оператор (в Свердловской области конкурс выиграли ЕМУП «Специализированная автобаза», ООО «Рифей» и ООО «ТБО «Экосервис»).