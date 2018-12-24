Евгений Куйвашев поздравил подчиненных с наступающим Новым годом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заключительном в этом году заседании поздравил членов правительства и управляющих округами с наступающим Новым годом, поблагодарил их за проделанную работу и нацелил на достижение новых амбициозных целей.«При подведении итогов в первую очередь вспоминаются самые яркие мероприятия, нестандартные задачи, решение которых потребовало выработки новых подходов и максимальной консолидации сил. Но за ними стоит и рутинная ежедневная работа, которую вы выполняли профессионально и эффективно. Именно благодаря этому экономика Свердловской области продолжает устойчиво развиваться, повышается благосостояние уральцев, регион становится все более привлекательным для жизни», – отметил глава региона.В числе задач на 2019 год Евгений Куйвашев назвал проведение в Екатеринбурге Глобального саммита производства и индустриализации. Ожидается, что участие в нем примут главы государств и правительств, отраслевые министры из 20 государств мира, а также руководители крупных международных компаний. На GMIS-2019 продемонстрируют прорывные технологии, инновационные стартапы и другое.