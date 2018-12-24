За сутки на уральских трассах из-за замерзания топлива остановилось 10 машин

12:52 | 26.12.2018

За прошедшие сутки на уральских трассах минимум 10 автомобилей вынужденно остановились из-за замерзания топлива, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



Так, вечером 25 декабря дорожные службы помогли водителю фуры на 78-м километре трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган: отогрели фильтры и заправили транспортное средство качественным топливом. А утром 26 декабря на 115-м километре трассы Р-254 «Иртыш» встал грузовик МАЗ, замерзшего водителя отвезли в кемпинг.



«Во время аномальных морозов на федеральных трассах организовано патрулирование дорог с периодичностью один раз в полтора-два часа, с целью выявления водителей транспортных средств, которые нуждаются в помощи», – отмечают в пресс-службе.



Напомним, что в случае сложной ситуации на трассах, кроме единого телефона экстренных служб 112, можно звонить в дежурно-диспетчерскую службу «Уралуправтодора» по номеру 8-800-200-63-06.



26–27 декабря в Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.