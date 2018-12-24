На Урале задержана группа, подозреваемая в кражах иномарок на 25 млн рублей по лизингу

Сысертский отдел полиции возбудил уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере лизинга дорогостоящих иномарок. Фигурантами являются четверо мужчин, в том числе известный в определенных кругах гражданин по прозвищу «Пузырь», а также женщина.Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, злоумышленники создавали фиктивные юридические лица и обращались в лизинговые компании для долгосрочной финансовой аренды на приобретение транспортных средств, однако свои обязательства не исполняли. В результате они незаконно завладели грузовым тягачом Man, экскаватором Hitachi, а также автомобилями марки Toyota Land и Mercedes-Benz. Общая сумма ущерба составила порядка 25 млн рублей.«Роль каждого члена шайки была четка регламентирована. «Джентльмены» 1963, 1983 и 1971 годов рождения отвечали за организацию подставных юридических структур и по доверенности являлись получателями машин с последующей их постановкой на регистрационный учет. Жулик в юбке выступала в качестве руководителя подконтрольных номинальных контор. Связующим звеном между заказчиками на ворованное добро и непосредственными исполнителями был еще один член криминальной бригады 1970 года рождения, обладающий, по оперативным данным, обширными коррупционными связями среди работников банковского и лизингового сектора», - пояснил полковник Горелых.Оперуполномоченные ОБОП совместно с коллегами ОВД Сысерти при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии провели серию обысков по адресам проживания и в офисах подозреваемых, изъяли документы и компьютерную технику. Фигурантам грозят сроки до 10 лет.