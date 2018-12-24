Екатеринбуржца, избившего водителя скорой помощи, отправили в колонию строгого режима

11:14 | 26.12.2018

politeka.net

27-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Монголина приговорили к одному году в колонии строгого режима за побои из хулиганских побуждений.



Инцидент произошел в апреле этого года. Бригада скорой помощи прибыла по вызову к дому № 10 на улице Пехотинцев. Там же у подъезда стоял Монголин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, что к вызову он не имел никакого отношения.



Обвиняемый стал наносить удары ногами по кузову автомобиля. Водитель сделал ему замечание. В ответ мужчина набросился на него и стал избивать.