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11:14 | 26.12.2018
politeka.net
Екатеринбуржца, избившего водителя скорой помощи, отправили в колонию строгого режима
Инцидент произошел в апреле этого года. Бригада скорой помощи прибыла по вызову к дому № 10 на улице Пехотинцев. Там же у подъезда стоял Монголин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, что к вызову он не имел никакого отношения.
Обвиняемый стал наносить удары ногами по кузову автомобиля. Водитель сделал ему замечание. В ответ мужчина набросился на него и стал избивать.
© «Вечерние Ведомости»
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