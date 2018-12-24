Департамент внутренней политики Свердловской области становится отдельным исполнительным органом государственной власти региона

В рамках реформы областной власти, после прохождения всех согласований, правительством Свердловской области утверждён проект постановления о департаменте внутренней политики. Документ определяет и закрепляет за департаментом весь необходимый функционал, об этом сегодня сообщил курирующий новое ведомство вице-губернатор Сергей Бидонько.Уже в ближайшее время департамент официально станет самостоятельным юридическим лицом и исполнительным органом государственной власти, а соответственно, и самостоятельным распорядителем бюджетных средств.Главой нового департамента остаётся его действующий руководитель Антон Третьяков, контракт с которым был продлён на прошлой неделе.В соответствии с положением о департаменте, в нём предусмотрено учреждение восьми должностей: директор департамента, его заместитель, начальник отдела в составе департамента, два его заместителя (в том числе главный бухгалтер), консультант, главный специалист и ведущий специалист. С руководством департамента будут заключены срочные контракты на срок от года до пяти лет; с сотрудниками департамента, занимающими должности категории «специалисты», трудовые договоры будут заключаться на неопределенный срок.Стоит добавить, что к новому департаменту перейдет функция учредителя аппарата Общественной палаты Свердловской области, которую ранее выполняло управление делами губернатора и правительства региона.