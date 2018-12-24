В Екатеринбурге выявлены нарушения при строительстве ЖК «Клевер Парк»

10:34 | 26.12.2018

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В Екатеринбурге к ответственности за нарушение природоохранного законодательства привлечены застройщик ООО «ЖК Клевер Парк», а также подрядчик ООО «АВ-Неруд».



По данным пресс-службы свердловской прокуратуры, при возведении жилого комплекса «Клевер Парк» излишки воды из котлована сливались в Исеть. Кроме того, между строительными площадками на правом и левом берегах реки был построен мост. Отсыпка береговой линии привела к сужению русла реки.



По требованию прокуратуры застройщик приступил к устранению нарушений. Виновные лица привлечены к ответственности, директор ООО «АВ-Неруд» оштрафован на 10 тысяч рублей.