Экс-глава Верх-Исетского района, осужденный за взятку, досрочно вышел на свободу

10:11 | 26.12.2018

kommersant.ru

Бывший глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко, осужденный в 2017 году на три года колонии за взятку, вышел на свободу. Решение об условно-досрочном освобождении принято Тагилстроевским районным судом Нижнего Тагила в октябре текущего года. По словам адвоката, экс-чиновника освободили раньше за хорошее поведение.



Напомним, что в феврале 2017 года Бреденко был задержан за получение взятки в размере 150 тысяч рублей от бизнесмена. Во время заседания суда обвиняемый сообщил, что деньги ему передали на покупку конфет и цветов для сотрудниц администрации к 8 Марта.