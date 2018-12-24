В Нижнем Тагиле у должника арестовали шиномонтажную мастерскую

09:54 | 26.12.2018

пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле судебные приставы арестовали шиномонтажную мастерскую у должника, имеющего задолженность по налоговым платежам на сумму более 290 тысяч рублей.



«В ходе рейда судебным приставом было установлено, что должник является владельцем помещения площадью свыше 900 кв. метров, в котором обустроена шиномонтажная мастерская. Судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста указанного имущества», – сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, помещение продадут на торгах.