В Екатеринбурге перевозчика оштрафовали за инцидент с незрячим пассажиром

09:42 | 26.12.2018

Ринат Шайдуллин/Facebook

Накануне, 25 декабря, административная комиссия рассмотрела инцидент, который произошел 20 декабря с незрячим пассажиром в автобусе.



Напомним, кондуктор автобуса маршрута № 27 потребовала от пассажира Рината Шайдуллина оплатить проезд его собаки-поводыря, хотя по закону животное является средством реабилитации инвалидов и платить за него не нужно. При этом кондуктор высказывала угрозы мужчине, обещая «переломать руки и ноги».



Перевозчика – ООО «ПАТП «Город» – оштрафовали на 10 тысяч рублей. Директор организации извинился перед пассажиром и пригласил его на собрание, где для сотрудников проведут инструктаж. Подобные мероприятия пройдут и в других компаниях-перевозчиках.



«Дополнительно мы решили после праздничных выходных провести встречи с другими коммерческими перевозчиками, чтобы еще раз проинструктировать их по вопросам соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок и напомнить им основные правила, касающиеся работы с особыми категориями граждан», – сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Федотов.