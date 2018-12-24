Под Каменском-Уральским столкнулись автоцистерна и ВАЗ. Один человек погиб

Накануне вечером на трассе под Каменском-Уральским столкнулись автоцистерна, перевозившая 17 тонн метана, и ВАЗ-2115. По предварительной информации, виновником аварии был водитель газовоза, который ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Кургана.— По предварительной информации, водитель не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортным средством, вследствие чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21150, — сообщили в УГИБДД России по Свердловской области.В результате погиб 28-летний водитель ВАЗа. Утечки газа не произошло.