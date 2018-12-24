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09:28 | 26.12.2018

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Под Каменском-Уральским столкнулись автоцистерна и ВАЗ. Один человек погиб

Накануне вечером на трассе под Каменском-Уральским столкнулись автоцистерна, перевозившая 17 тонн метана, и ВАЗ-2115. По предварительной информации, виновником аварии был водитель газовоза, который ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Кургана.

— По предварительной информации, водитель не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортным средством, вследствие чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21150, — сообщили в УГИБДД России по Свердловской области.

В результате погиб 28-летний водитель ВАЗа. Утечки газа не произошло.

Под Каменском-Уральским столкнулись автоцистерна и ВАЗ. Один человек погиб

© «Вечерние Ведомости»

 


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