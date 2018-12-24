Родственникам больных на заметку: на Урале составлен рейтинг психбольниц и интернатов

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Социальное обслуживание незащищенных категорий граждан представляет собой одну из самых основных функций и задач любого государства. Во многом развитие страны определяется именно уровнем того, насколько полноценно в нем организована система социального обслуживания таких категорий граждан как инвалиды, пенсионеры и иные нуждающиеся в заботе и внимании со стороны категории людей.
Независимая оценка качества предоставления социальных услуг населению является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям социальных услуг информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания, а также в целях повышения качества их деятельности.
В 2018 году независимая оценка проведена в отношении 22 организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области.
К работе были привлечены волонтеры города Екатеринбурга и Свердловской области. Специалисты ООО «АС» подвели итоги выездов в организации социального обуслуживания. Наиболее психоневрологические интернаты и диспансеры. Активисты и специалисты ООО «АС» посетили 22 организации, где поживают и получают социальное обслуживание лица престарелые, либо имеющие инвалидность, в том числе – лица с метальными нарушениями, провели обследование условий согласно методике Министерства труда и социальной защиты РФ и опрос получателей услуг либо их родных и близких, опекунов.
По результатам НОК были составлены рейтинги и сформирован аналитический отчёт. Данные были размещены на сайте bus.gov.ru.
Рейтинг составлялся по нескольким критериям: «Удовлетворённость качествами услуг», «Доброжелательность работников организации», «Доступность услуг для инвалидов», «Комфортность условий предоставления услуг», «Открытость и доступность информации об организации».
При этом половина организаций получила максимально возможный балл по показателям информационной открытости, 8 организаций – максимальный балл по комфортности условий, в 15 организациях оказались идеально вежливые и доброжелательные сотрудники, в 18 организациях отмечается 100% общая удовлетворённость условиями.
Наиболее сложным для организаций оказалось создание условий для инвалидов. Переоборудование и переобучение персонала по современным стандартам – дело дорогостоящее и непростое. Система показателей НОК достаточно строга. От организаций требуется оборудование специальных парковочных мест для автотранспорта инвалидов и входной хоны, обеспечение условий для беспрепятственному перемещению инвалидов внутри организации (расширенные дверные проёмы, пандусы, подъёмники и пр.) , наличие сменных кресел-колясок, оборудование санитарных помещений, дублирование текстовой, звуковой и зрительной информации при помощи пиктограмм, световых табло, звуковых информаторов, табличек с азбукой Брайля, необходимо иметь в штате обученных сурдо- и тифлосурдопереводчиков, специалистов по сопровождению лиц с ОВЗ.
Однако, при всей сложности задачи, 8 организаций получили отличные оценки, 11- хорошие и только 3 – удовлетворительные.
Все эти отзывы и результаты специалисты свели в единую таблицу. Так, «золото» оказалось у ГАУ «Режевской дом-интернат престарелых и инвалидов» (100,00 баллов), «серебро» – ГАУ «Каменск-Уральский ПНИ» (99,9 баллов), «бронза» досталась ГАУ «Тавдинский ПНИ (97,7 баллов)». На последнем, 22 месте списка проверенных учреждений – ГАУ «Щелкунский ПНИ» (87,8 баллов).
«Деятельность организаций социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области, оценивалась по новым, установленным Минтрудом России критериям, которые отражаются в балльных значениях общих показателей (от 0 до 100). Максимальное значение показателей (100 баллов из 100 возможных баллов), характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания, получено Режевским домом -интернатом для престарелых и инвалидов. Также лидирующие позиции занимает Каменск — Уральский психоневрологический интернат. Однако следует отметить, что даже те организации, которые набрали в данном рейтинге наименьшее число баллов, получили очень высокие оценки. Отличным считается результат при оценке в 80 и более баллов. Организации социального обслуживания Свердловской области получили не менее 87 баллов. По результатам независимой оценки 22 государственные организации социального обслуживания региона показали высокий уровень качества своей работы, который отвечает существующим стандартам предоставления социальных услуг и по совокупности общих критериев приближается к максимальным значениям. В целом по отрасли социального обслуживания в 2018 году показатель независимой оценки качества условий оказания услуг составляет 98 баллов (из 100 максимальных). Топ-рейтинг субъектов по итогам независимой оценки в 2018 году будет подведен в следующем году», – резюмировала автор рейтинга Лира Соколова.
© «Вечерние Ведомости»
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