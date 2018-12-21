Участок земли на ВИЗе, предназначенный для строительства ЭКСПО-центра, отдают компании, которая строит жилые дома: подозрительно

Участок земли на ВИЗе, в районе улиц Татищева, Юрия Исламова, Металлургов, набережной Верх-Исетского пруда и границы Большого Конного полуострова, ранее предназначенный для строительства ЭКСПО-парка, отдают компании «ЛСР. Недвижимость – Урал». Разрешение проекта планировки и проекта межевания территории уже получил гендиректор компании Владимир Крицкий. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой города Александром Высокинским.Застройщику предлагается получить в департаменте архитектуры города техническое задание на разработку проектов, а затем представить проекты в тот же департамент.Постановление будет действовать в течение трех лет.Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что в случае победы уральской столицы в гонке за право принять международную выставку у города появится ЭКСПО-парк. Его проект заявляли как «умный город» – кладезь высоких технологий, включая жилые комплексы и паркинги. Вот именно их теперь предстоит построить компании «ЛСР».Ранее о сохранении планов по строительству «умного города» на берегу Верх-Исетского пруда, несмотря на проигрыш заявки на ЭКСПО-2025, говорил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Екатеринбург претендовал на проведение ЭКСПО-2025, однако проиграл Осаке и занял второе место после голосования в Международном бюро выставок.Фото: m.e1.ru