Екатеринбурженка, у которой после удаления груди отобрали приёмных детей, покинула Россию

21:25 | 25.12.2018

Фото: Е1

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой после самовольного удаления груди органы опеки изъяли двух приёмных детей, покинула Россию. Женщина испугалась угроз, что вслед за приёмными она может потерять и родных детей.



Многодетная мать рассказала, что переехала в Испанию, где ей уже предоставили защиту. Спешный переезд обосновала страхом угроз, которые начали сыпаться в её адрес после того, как она поделилась откровением, что больше не чувствует себя женщиной. Кстати, именно такое самосознание подтолкнуло Юлию удалить молочные железы. И почти сразу, осенью прошлого года, сотрудники соцзащиты забрали у женщины двоих приёмных детей. Они посчитали: операция по смене пола, которую сделала Савиновских, незаконна.



После апелляций Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга также отказался вернуть детей Савиновских. В начале декабря Свердловский областной суд признал незаконным это решение и направил дело на еще одно рассмотрение. Но в феврале суд вновь отказался вернуть детей в семью, объяснив решение тем, что Савиновских идентифицирует себя как мужчина. Позже женщина сама призналась в своей транссексуальности.