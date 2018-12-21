Глава Нижней Туры отменил собственное решение о повышении платы за коммуналку после вмешательства депутата Госдумы

18:53 | 25.12.2018

Фото: из личного архива Алексея Стасёнка

Глава Нижней Туры Алексей Стасенок сегодня, 25 декабря, отменил свое решение о кратном повышении тарифов на коммунальные услуги в муниципалитете. Об этом veved.ru стало известно из собственных информированных источников. По данным инсайдера, в настоящее время готовится обращение лидера фракции «Единой России» в местной думе к градоначальнику о поэтапном повышении тарифа, что позволит избежать резкого скачка цен, но в корне не изменит ситуацию. На сайте мэрии постановление об отмене кратного разового повышения тарифов еще не опубликовано.



Напомним, что 1 января 2019 года в Нижней Туре, согласно постановлению главы, тарифы по строке «Содержание жилья» должны были увеличиться на 80–100 %. Алексея Стасенка по каким-то причинам не смутило, что предельный индекс роста тарифов на 2019 год, согласно решению правительства, не должен превышать 4,1 %.



После того, как стало известно о повышении тарифов, в ситуацию вмешался депутат Государственной думы Дмитрий Ионин. Он заявил, что данное решение повлечет за собой аналогичные прецеденты в других городах Свердловской области, предложив жителям Нижней Туры провести акцию протеста, чтобы привлечь к ситуации внимание областных и федеральных властей.