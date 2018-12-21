В Екатеринбурге решили не закрывать цирк перед Новым годом

17:40 | 25.12.2018

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию Росгосцирка на решение Ленинского районного суда о приостановлении деятельности Екатеринбургского цирка и принял решение пока его не закрывать, хотя не все нарушения устранены.



«Работы выполнены на 90 процентов, но нет оснований закрывать цирк. То, что не доделали, можно и другими способами безопасность детей обеспечить. Сегодня ради здравого смысла надо позволить цирку работать. Но юридически да, не успели», – цитирует Анатолия Марчевского, директора цирка, отстраненного от руководства, «КП-Урал».



Свердловский облсуд, отменяя решение о закрытии цирка, обязал Росгосцирк незамедлительно принять меры по обеспечению безопасной эксплуатации здания.



Напомним, что ранее суд принял решение закрыть Екатеринбургский цирк с 1 ноября из-за нарушений пожарной безопасности, однако Росгосцирк обжаловал это решение.



Сейчас директор цирка Анатолий Марчевский отстранен от хозяйственной деятельности. Вместо него учреждением руководит Александр Авраменко из Самары.