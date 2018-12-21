«Муниципальное объединение автобусных предприятий» Екатеринбурга прекратило существование

17:13 | 25.12.2018

ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» официально прекратило свое существование, оно присоединено к «Трамвайно-троллейбусному управлению». После объединения двух транспортных предприятий будет создано единое предприятие - «Гортранс». Юридическое лицо зарегистрируют завтра, 26 декабря.



Ранее сообщалось, что объединение МУПов должно повысить эффективность работы общественного транспорта и оптимизировать процесс управления перевозками. При этом численность сотрудников не изменится.