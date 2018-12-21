Прокуратура Екатеринбурга заблокировала сайты, на которых продавались медицинские справки

16:30 | 25.12.2018

выкса.рф

Прокуратура Екатеринбурга выявила четыре интернет-сайта, на которых предлагалось купить медицинские справки и санитарные книжки.



Так как медицинские документы должны выдаваться специалистами по результатам медицинского обследования, размещенная на сайтах информация признана незаконной. За незаконный сбыт или приобретение таких документов предусмотрена административная и уголовная ответственность.



По требованию прокуратуры суд принял решение заблокировать данные сайты.