Ледовый городок на площади 1905 года откроется уже в эту пятницу

16:13 | 25.12.2018

В пятницу, 28 декабря, в 17:00 в центре Екатеринбурга, на площади 1905 года, традиционно откроется ледовый городок. Сейчас его готовность составляет 98 %. Все строительно-монтажные работы завершены, осталось художественное оформление.



Как сообщает пресс-служба администрации города, вход на главную горку – «Каменный цветок» – будет платным и составит 50 рублей. Остальные горки будут бесплатными.



Напомним, что в этом году ледовый городок посвящен 140-летию со дня рождения Павла Бажова. На площади появился «бажовский лес» с живыми елями, а также ледовые скульптуры и горки, оформленные в стилистике сказов уральского писателя.



В сам Новый год и в сочельник, 6 января, ледовый городок будет работать круглосуточно, в остальные дни – с 9:00 до 23:00.