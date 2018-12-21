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16:13 | 25.12.2018

Ледовый городок на площади 1905 года откроется уже в эту пятницу

В пятницу, 28 декабря, в 17:00 в центре Екатеринбурга, на площади 1905 года, традиционно откроется ледовый городок. Сейчас его готовность составляет 98 %. Все строительно-монтажные работы завершены, осталось художественное оформление.

Как сообщает пресс-служба администрации города, вход на главную горку – «Каменный цветок» – будет платным и составит 50 рублей. Остальные горки будут бесплатными.

Напомним, что в этом году ледовый городок посвящен 140-летию со дня рождения Павла Бажова. На площади появился «бажовский лес» с живыми елями, а также ледовые скульптуры и горки, оформленные в стилистике сказов уральского писателя.

В сам Новый год и в сочельник, 6 января, ледовый городок будет работать круглосуточно, в остальные дни – с 9:00 до 23:00.

© «Вечерние Ведомости»

 


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