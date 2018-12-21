Роспотребнадзор: источником инфекции в екатеринбургской школе № 25 стали сотрудники столовой

15:49 | 25.12.2018

multiurok.ru

Причиной массового заболевания детей в екатеринбургской школе № 25 стали носители норовируса и золотистого стафилококка среди персонала пищеблока.



«Кроме того, распространению инфекции способствовало несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке и нарушение технологии приготовления блюд», – сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Напомним, что на прошлой неделе за медицинской помощью обратились 11 учеников, они жаловались на боли в животе и рвоту. Школу закрыли на дезинфекцию, детей перевели на дистанционное обучение.



Обеспечением питания в данной школе занимается ООО «Аппетит». В отношении организации составлен протокол о временном приостановлении деятельности, документ направлен в суд на рассмотрение.