В ДТП на ЕКАД пострадали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок

Сегодня днем на 40-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло ДТП: автомобиль Great Wall выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris. В результате, по информации отделения пропаганды ГИБДД, пострадали четверо человек: трое взрослых и 10-летний ребенок.Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства и причины ДТП в настоящее время выясняются.