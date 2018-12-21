Екатеринбуржца, зарегистрировавшего в квартире 37 мигрантов, отправили в колонию

14:57 | 25.12.2018

gorod67.biz

К 1 году 7 месяцам в колонии строгого режима приговорен 32-летний житель Екатеринбурга Иван Ларионов. Он признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в июне и августе 2018 года обвиняемый зарегистрировал по месту пребывания в квартире на Сортировке 37 мигрантов, которые по данному адресу проживать не собирались. В качестве вознаграждения Ларионов получал от иностранцев по 100 рублей.



Мужчина признал свою вину и пояснил, что пойти на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение. Отметим, что приговор вынесен с учетом рецидива.



«Массовую постановку иностранных граждан на миграционный учет выявил участковый уполномоченный отдела полиции № 10 в ходе отработки жилого сектора. В сентябре 2018 года дознанием территориального ОВД в отношении гражданина было возбуждено и расследовано уголовное дело», - отметили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.