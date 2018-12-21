Юрий Чайка назначил нового заместителя Генпрокурора по УрФО

14:32 | 25.12.2018

Фото: пресс-служба Управления Генпрокуратуры по УрФО

Заместителем Генерального прокурора РФ по Уральскому федеральному округу назначен Юрий Гулягин, который до последнего времени работал на аналогичной должности в Дальневосточном ФО. Сегодня, 25 декабря, заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв представил нового руководителя коллективу управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО и полномочному представителю президента в УрФО Николаю Цуканову.



Предшественник Юрия Гулягина, Владимир Малиновский, отныне будет курировать Сибирский федеральный округ.



Для Юрия Гулягина Свердловская область родной регион. Он родился в 1956 году в Ревдинском районе. В 1973–1974 работал токарем Дегтярского филиала завода «Уралхиммаш», в 1974–1982 проходил службу в рядах Вооруженных Сил. В органах прокуратуры работает с 1982 года. За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами.