Новости дня
14:32 | 25.12.2018
Фото: пресс-служба Управления Генпрокуратуры по УрФО
Юрий Чайка назначил нового заместителя Генпрокурора по УрФО
Предшественник Юрия Гулягина, Владимир Малиновский, отныне будет курировать Сибирский федеральный округ.
Для Юрия Гулягина Свердловская область родной регион. Он родился в 1956 году в Ревдинском районе. В 1973–1974 работал токарем Дегтярского филиала завода «Уралхиммаш», в 1974–1982 проходил службу в рядах Вооруженных Сил. В органах прокуратуры работает с 1982 года. За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами.
© «Вечерние Ведомости»
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