Перед судом предстанет поджигатель храма на Ганиной Яме

14:20 | 25.12.2018

В.Н. Горелых

Завершено расследование уголовного дела о поджоге храма на территории монастыря святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Фигурантом является 20-летний житель Екатеринбурга, ранее судимый за кражу.



Напомним, что пожар потушили в ночь на 4 октября. Огнем повреждено здание храма, а также имущество. Общая площадь пожара составила 155,8 кв.м. Ранее сообщалось, что ущерб оценивается в 10 млн рублей.



Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, обвиняемый проходил реабилитацию и проживал на территории монастыря. 3 октября он зашел в помещение кладовой рядом с храмом и с помощью газовой зажигалки поджег ветошь. Затем он также поджег ветошь в отверстии воздуховода на фасаде здания храма.



Молодому человеку грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.