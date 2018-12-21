Полтонны мяса без документов уничтожат в Екатеринбурге

13:58 | 25.12.2018

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники Уральской оперативной таможни обнаружили в торговой точке около рынка «Таганский ряд» в Екатеринбурге мясо говядины и баранины в тушках без сопроводительных документов, подтверждающих происхождение мяса и его безопасность для потребителей.



Предприниматель уверял проверяющих, что это продукция местных производителей, но не смог предоставить никаких документов о производителе товара. Кроме того, выяснилось, что на продукте нет специального клейма, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. Сотрудники Россельхознадзора изъяли мясную продукцию массой 500 килограммов, которая будет уничтожена.

