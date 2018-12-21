После отмены повышения зарплат екатеринбургским чиновникам у города появились средства на ремонт трех школ

13:51 | 25.12.2018

respublic.net

Деньги, высвободившиеся после отмены решения о повышении зарплат мэру Екатеринбурга и ряду чиновников, пойдут на школы. Так, в перечень объектов, где в ближайший год проведут ремонт, включили школы № 43, 49 и 81. На эти цели предусмотрено более 350 млн рублей.



Напомним, что сегодня дума Екатеринбурга отменила значительное повышение зарплаты главе города и чиновникам. Также депутаты приняли бюджет на следующий год.