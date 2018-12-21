Принят бюджет Екатеринбурга на 2019 год

13:36 | 25.12.2018

Екатеринбургская городская дума приняла бюджет на 2019 год плановый период 2020-2021 годов.



Согласно главному финансовому документу, доходы городской казны в следующем году ожидаются на уровне 40,98 млрд рублей, расходы – на уровне 43,13 млрд рублей.



Что касается расходов, то на образование потратят 22 млрд рублей, на социальную политику – 3,9 млрд, здравоохранение – 1,5 млрд, культуру – 1,4 млрд. На ЖКХ планируют направить 2,4 млрд рублей, на транспорт – 1,8 млрд.