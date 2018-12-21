Новости дня
13:09 | 25.12.2018
tvsamara.ru
Завтра в Екатеринбурге начнет действовать особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим позволит установить дополнительный контроль за местами массового пребывания людей и обеспечит свободу действий инспекторам пожарного надзора. Так, сотрудники МЧС и инспекторы получат более широкие полномочия для проведения проверок.
Отметим, что в период праздников и каникул продавцов опасной пиротехники ждут штрафы от 400 до 500 тысяч рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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