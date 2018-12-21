Завтра в Екатеринбурге начнет действовать особый противопожарный режим

13:09 | 25.12.2018

tvsamara.ru

С 26 декабря по 14 января в Екатеринбурге будет действовать особый противопожарный режим, соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.



Особый противопожарный режим позволит установить дополнительный контроль за местами массового пребывания людей и обеспечит свободу действий инспекторам пожарного надзора. Так, сотрудники МЧС и инспекторы получат более широкие полномочия для проведения проверок.



Отметим, что в период праздников и каникул продавцов опасной пиротехники ждут штрафы от 400 до 500 тысяч рублей.