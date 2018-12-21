Уралец напал с ножом на сотрудника ГИБДД. Ему грозит до 10 лет

12:58 | 25.12.2018

shkolazhizni.ru

Артемовский городской суд рассмотрит уголовное дело по обвинению жителя поселка Буланаш в применении насилия в отношении представителя власти.



По версии следствия, в феврале этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, препятствовал работе сотрудника ГИБДД, который должен был составить административные протоколы на его брата. Уралец напал на полицейского и пять раз ударил его ножом в область шеи и спины. Сотрудник Госавтоинспекции получил повреждения различной степени тяжести.



После нападения мужчина скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. Отметим, что он не признал свою вину.



За применение насилия в отношении представителя власти свердловчанину грозит до 10 лет лишения свободы.