Екатеринбургская дума отменила повышение зарплаты мэру

12:14 | 25.12.2018

eanews.ru

На последнем в этом году заседании депутаты Екатеринбургской городской думы отменили решение о повышении зарплаты мэру города и чиновникам. Выплаты повысят только на 4 % – в соответствии с уровнем индексации.



Напомним, что 11 декабря дума Екатеринбурга повысила зарплату мэру и чиновникам. Так, с 1 января 2019 года глава Екатеринбурга мог ежемесячно получать оклад в 54,4 тысячи рублей и дополнительные выплаты: ежемесячное денежное поощрение (3,8 оклада, или 206,7 тысячи рублей), ежемесячную процентную надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и выплату при предоставлении отпуска (два оклада, или 108,8 тысячи рублей).



Повышение зарплат раскритиковали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, после чего стало известно, что решение будет отменено.