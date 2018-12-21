Администрация Екатеринбурга решила благоустроить сквер на площади Обороны

11:57 | 25.12.2018

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Администрация Екатеринбурга планирует реконструировать и благоустроить сквер на площади Обороны на пересечении улиц Луначарского и Тверитина. Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок.



Согласно документам, за 387,6 тысячи рублей необходимо разработать проект благоустройства. В сквере должны появиться места досуга для разных групп населения, новые пешеходные тропинки, новые скамейки и урны. Также разработчик проекта должен предусмотреть ремонт тротуарного покрытия и объектов освещения, реставрацию малых архитектурных форм и установку объектов, поддерживающих основную концепцию сквера и памятника «Седой Урал».



Проектные работы должны быть выполнены в срок до 15 марта 2019 года.