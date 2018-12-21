В Екатеринбурге принудительно госпитализировали туберкулезника

11:30 | 25.12.2018

obk.kz

В Екатеринбурге по требованию прокуратуры принудительно госпитализировали местного жителя, больного туберкулезом. Фаза заболевания является заразной, тем не менее мужчина уклонялся от лечения и госпитализации.



Так как больной представляет опасность для окружающих, на основании закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» прокуратура направила иск в суд с требованием принудительной госпитализации. Иск удовлетворен. Сейчас мужчина уже проходит лечение в противотуберкулезном диспансере.