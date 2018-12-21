В уральской колонии запустили производство товаров широкого потребления

11:15 | 25.12.2018

пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Накануне, 24 декабря, в нижнетагильской колонии № 5 запустили уникальный для региона инвестиционный проект – здесь будут производить товары широкого потребления: гладильные доски, умывальники, сумки-тележки и другое. Для этого закуплено лазерное оборудование, с помощью которого можно изготавливать до 150 видов товаров. Продукцию планируют продавать в торговых сетях регионов Сибири.



Начальник ГУФСИН России по Свердловской области полковник внутренней службы Александр Федоров отметил, что проект позволит трудоустроить десятки осужденных, которые не только будут возмещать ущерб потерпевшим по искам, но и приобретут профессиональные навыки.



В ИК-5 также работает другой проект: в июне здесь начали производить швейные изделия.