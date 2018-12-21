В Каменске-Уральском оштрафована управляющая компания, по вине которой на мальчика упал лист шифера

10:50 | 25.12.2018

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В Каменске-Уральском на 50 тысяч рублей оштрафован генеральный директор ООО «УК «ДЕЗ» – управляющей компании, ответственной за состояние дома № 32 на улице Октябрьской, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Напомним, что утром 9 мая этого года возле указанного дома на мальчика – ученика 5-го класса – упал лист шифера. В результате ребенок получил телесные повреждения, которые оцениваются как легкий вред здоровью.



В ходе проверки установлено, что у дома была повреждена кровля, что и стало причиной происшествия. Сейчас в суде также рассматривается дело о взыскании компенсации морального вреда с ООО «УК «ДЕЗ».