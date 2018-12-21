На улице Народной Воли иномарка наехала на 4-летнего мальчика

10:33 | 25.12.2018

отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

ГИБДД устанавливает обстоятельства наезда автомобиля на ребенка в Екатеринбурге. ДТП произошло накануне, 24 декабря, в 18:35 на улице Народной Воли.



Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, при повороте автомобиль Toyota Corolla наехал на 4-летнего мальчика, который шел с мамой и младшим братом. И машина, и пешеходы двигались на зеленый сигнал светофора.



Женщина рассказала, что сын шел сам, а она следовала за ним с другим ребенком. Водитель пояснил, что не заметил мальчика из-за яркого света фар встречных автомобилей. Ребенок получил ушиб, медики его осмотрели и отпустили домой.



По факту ДТП проводится расследование.