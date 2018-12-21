В Екатеринбурге может появиться белорусский торговый дом

10:21 | 25.12.2018

zubr-belarus.com

В Екатеринбурге планируют открыть белорусский торговый дом, где будут представлены продукты питания и изделия легкой промышленности. Эта тема поднималась во время встречи главы города Александра Высокинского и руководителя екатеринбургского отделения Посольства Республики Беларусь в России Василия Кунского.



Сейчас белорусские товары поступают в уральскую столицу через другие города. Белорусские предприниматели готовы организовать прямые поставки. Александр Высокинский обещал проработать этот вопрос.



«Идея интересная, она витает в воздухе. Сейчас в столице Урала действуют шесть фирменных магазинов, торгующих продуктами питания, трикотажем и другими товарами из Белоруссии. Правда, поступают они к нам через посредников в Москве и в Тюмени. Поэтому можно и нужно взаимовыгодно сотрудничать в этом направлении напрямую», – сказал глава города.