В Талицком городском округе произошел пожар на территории гормолзавода

10:00 | 25.12.2018

nvk-online.ru

Накануне вечером в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре на территории гормолзавода в поселке Троицком Талицкого городского округа, где произошло возгорание грузового автомобиля, производившего отгрузку. Огонь перекинулся на кровлю склада.



Из здания эвакуировались 12 человек. По предварительной информации, никто не пострадал. Площадь пожара составила 70 кв. м.



«В течение 30 минут пожарные справились с огнем. В тушении были задействованы четыре единицы пожарной техники и 18 человек личного состава. Оперативные действия пожарных позволили не допустить распространения огня на производственную часть цеха», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.